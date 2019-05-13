سلاح الجو الملكي البريطاني يبحث عن البغدادي في ليبيا

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، تبحث عن البغدادي حيث يُعتقد أنه يختبئ في ليبيا".

وأضافت الصحيفة البريطانية أن"الطائرات المقاتلة البريطانية، بمشاركة طائرات حربية إيطالية وأمريكية، نفذت طلعات جوية على مدار الساعة بحثًا عن ABB وهو الكود الرمزي لتحديد البغدادي كهدف".



كما أوردت الصحيفة بأن "أي شخص يقتل أو يحتجز زعيم داعش سيحصل على 25 مليون دولار أمريكي مكافأة"، مشيرا الى ان "طائرات نفاثة تقلع من وادنجتون في لينكولنشاير شرق إنجلترا، لغرض جمع الإشارات والمعلومات عن الأفراد والجماعات الذين قد يدعمون الإرهابي البغدادي".

وتابعت الصحيفة أنه "ليس من الواضح كيف قرر تحالف من القوات العسكرية الغربية بدء البحث عن الإرهابي زعيم داعش في ليبيا".

كما كشف التقرير عن معلومات استخباراتية وصفها بالموثوقة من داخل ليبيا تلقتها السلطات البريطانية تثبت وجود البغدادي في البلاد بعد فراره من سوريا، مضيفًا أنه "تعرض لمحاولة اغتيال من دائرته المقربة".



ونقل التقرير عن مصدر عسكري بريطاني قوله إن "من أفادهم بوجود البغدادي شخص موثوق لكن يجب التحقق منه".