سقوط مقاتلة إيرانية وأنباء متضاربة حول مصير طاقمها

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، فإن "مقاتلة إيرانية من طراز F14، سقطت فى مدينة أصفهان وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل اثنين من الطيارين خلال مهمة تدريبية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن سبب سقوط المقاتلة.بينما أشار موقع "الأخبار العاجلة" الإيراني إلى أن "المقاتلة سقطت بعدما تعرضت لخلل فني بعدما أقلعت من قاعدة شهيد بابائي الجوية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية"، مضيفًا أن "قائد المقاتلة ومساعده لم يُصابا بأذى، وتمكنا من إنقاذ أنفسهما".

وأكدت شبكة "كن نيوز"، المعنية بأخبار الملاحة الجوية فى إيران، الأنباء، موضحة أن "الطائرة تعرضت لخلل، ولجأت على أثره للهبوط إضطراريًا، إلا أنها انحرفت عن الممر وسقطت أثناء عملية الهبوط".



ونقلت الشبكة عن مصادر غير رسمية أن "طيارين كانا يستقلان الطائرة ونجوا من الحادثة بعد قفزهما منها".