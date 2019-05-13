انت الان تتابع الحكم بالسجن 10 سنوات على إيراني بتهمة "التجسس" لحساب لندن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

العاصمة الايرانية طهران حُكم على إيراني كان يعمل لدى المجلس البريطاني بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجسس" وفق موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية الإيرانية. ونقل الموقع عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي قوله إن "مواطنا إيرانيا مكلفا قسم إيران لدى المجلس الثقافي الإنكليزي المعروف باسم المجلس البريطاني (بريتش كاونسيل) كان يتعاون مع وكالات تجسس انكليزية". ولم يحدد المتحدث تاريخ صدور الحكم ولا اسم المشتبه به الذي "أدلى باعتراف صريح وحكمت عليه المحكمة (بالسجن) عشر سنوات".

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