الشرطة الماليزية تلقى القبض على إسلاميين وتحبط مخططًا إرهابياًَ

جدة - عمرو شويل كوالالمبور- الخليج 365:

أعلنت الشرطة الماليزية اليوم الاثنين أنه تم إلقاء القبض على أربعة مسلحين يشتبه في أنهم لهم صلة بتنظيم داعش الارهابي وأنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات اغتيال وهجمات واسعة النطاق على دور العبادة.

وجرى إلقاء القبض على الأربعة المشتبه بهم خلال عمليات خاصة أجرتها وقوة مكافحة الإرهاب اي 8 في ولاية تيرينجانو ووادي كلانج في وسط ماليزيا في الفترة ما بين 5 و 7 آيار/مايو الجاري.

Advertisements

وقال المفتش العام للشرطة الماليزية عبد الحميد بادور في مؤتمر صحفي” أفراد وحدة اي 8 فككوا خلية ” عصبة الذئاب” التابعة لتنظيم داعش التي كانت تخطط لاغتيال أربع شخصيات مهمة وتنفيذ هجمات واسعة النطاق على دور العبادة غير المسلمة بالإضافة إلى مراكز الترفيه في وادي كلانج”.

ويشار إلى أن الأربعة مشتبه بهم هم ماليزي واثنين من أفراد الروهينجا من ولاية راخين في ميانمار وإندونيسي.

وقال المفتش العام إنه تم مصادرة ست قنابل يدوية بدائية الصنع في المداهمة بالإضافة إلى مسدس و 15 طلقة.

وأضاف” لقد كانوا يعتزمون تنفيذ خططهم في الأسبوع الأول من رمضان للانتقام من مقتل محمد عديب”.

ويشار إلى أن محمد عديب هو رجل إطفاء أصيب إصابات بالغة عقب أن تم استدعائه للتعامل مع أعمال شغب اندلعت بسبب قرار حكومي لنقل معبد هندسي مقدس في تشرين ثان/نوفمبر .2018 وقد توفى لاحقا في المستشفى متأثرا بجراحه.