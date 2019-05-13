إيران: الحكم بالسجن 10 سنوات على مواطنة بتهمة التجسس لصالح بريطانيا

جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:

قضت محكمة إيرانية، اليوم، بالسجن عشر سنوات على مواطنة إيرانية بتهمة التجسس لصالح بريطانيا مع تصاعد التوتر بين طهران وبعض الدول الغربية بسبب برنامجها النووي والصاروخي.

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ونقلت وكالة فارس للأنباء عن غلام حسين إسماعيلي، وهو متحدث باسم السلطة القضائية، قوله: “صدر حكم على إيرانية كانت مسؤولة بالمجلس البريطاني وتتعاون مع جهاز المخابرات البريطاني… بالسجن عشر سنوات بعد اعترافات واضحة”.

والمجلس البريطاني هو الهيئة الثقافية البريطانية في الخارج.

يشار إلى أن معدلات القبض على إيرانيين متهمين بالتجسس ارتفعت مؤخرا منذ أن قال المرشد الإيراني علي خامنئي، العام الماضي، إنه كان هناك

“تسلل” من عملاء غربيين للبلاد.