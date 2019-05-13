بولندا تلغي زيارة مسؤولين إسرائيليين

اسماء السيد - وارسو: أعلنت بولندا الإثنين أنها ألغت زيارة مقررة لمسؤولين إسرائيليين على خلفية نيتهم إثارة مسألة استعادة ممتلكات ليهود صودرت خلال المحرقة النازية، وهي المسألة التي تصر وارسو على أنها أغلقت.

قالت وزارة الخارجية في بيان نشر على موقعها الالكتروني "قررت بولندا إلغاء زيارة مسؤولين إسرائيليين بعدما أجرى الجانب الإسرائيلي تغييرات في اللحظة الأخيرة في تركيبة الوفد، مقترحًا أن تركز المحادثات بشكل أساسي على مسائل متعلقة بإعادة ممتلكات".

وأوضحت أن الوفد الذي يرأسه المدير العام لوزارة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية آفي كوهين-سكالي إلى وارسو كانت مقررة في 13 مايو.

تظاهر آلاف القوميين في العاصمة البولندية السبت احتجاجًا على قانون أميركي بشأن إعادة ممتلكات يهودية صودرت خلال المحرقة النازية، وهي المسألة التي تبرز قبيل انتخابات برلمانية في وقت لاحق هذا العام.

وقلل حزب "القانون والعدالة" اليميني الحاكم في بولندا وكذلك المعارضة الوسطية والليبرالية من أهمية القانون الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو 2018، مشددين على أنه لن يؤثر على بولندا.

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ينص القانون الأميركي على أن "العدالة للناجين الذين لم يتم تعويضهم اليوم" (جاست) - والمعروف بقانون 447 - على أن تبلغ وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس بالتقدم المحرز من دول، بينها بولندا، بشأن إعادة أصول يهودية صودرت خلال الحرب العالمية الثانية وفي أعقابها.

يشار إلى أن بولندا في فترة ما قبل الحرب كانت معقلًا لليهود الذين بلغ عددهم قرابة 3.2 ملايين، أي نحو 10 بالمئة من عدد السكان آنذاك. وعادت أخيرًا مخاوف من معاداة السامية في بولندا.

وفي العام الماضي صادقت بولندا على قانون يمنع اتهام البولنديين أو الدولة بالتواطؤ في جرائم الحرب النازية. أثارت الخطوة تنديدًا في إسرائيل، التي اعتبرت القانون مسعى إلى منع الناجين من مناقشة جرائم البولنديين ضدهم.

وردًا على ذلك قامت بولندا بتعديل القانون لإلغاء إمكانية فرض غرامة أو عقوبة بالسجن. وفي فبراير أثار وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس غضب بولندا بقوله إن "البولنديين رضعوا معاداة السامية مع حليب أمهاتهم".

وفي أبريل ندد "المجلس العالمي لليهود" ببلدة بولندية عقب تقارير عن قيام مواطنين بضرب وإحراق "مجسم يمثل يهوذا" خلال إحياء يوم الجمعة العظيمة الذي يسبق عيد القيامة لدى المسيحيين.

