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بدءا بقدميه.. ميغان تنشر صور قادم ويندسور الجديد

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دبي - بواسطة محمد فارس © Other-sussexroyal نشر الصورة جاء بذكرى عيد الأم في الولايات المتحدة ودول أخرى نشرت الصورة على موقع إنستغرام ويظهر يدي ميغان وهما تداعبان قدمي ابنها، آرتشي هاريسون ماونتباتن- وندسور، وفي الخلفية زهور الربيع.

ويقول النص المرافق للصورة: "تكريما لكل الأمهات اليوم، في الماضي والحاضر والمستقبل، وكل من فقدن لكنهن في الذاكرة على الدوام. نكرمكن ونحتفل بكل واحدة منكن".

يضم المنشور أيضا أبياتا شعرية من قصيدة "لاندز" ( أراضي) لنيرة وحيد، تقول "كانت أمي أول بلادي، وأول مكان أقمت فيه".

احتفل بعيد الأم الأحد في أميركا وكندا والعديد من الدول الأخرى. لكن احتفل في بريطانيا يوم 31 مارس من هذا العام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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