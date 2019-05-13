بدءا بقدميه.. ميغان تنشر صور قادم ويندسور الجديد

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-sussexroyal نشر الصورة جاء بذكرى عيد الأم في الولايات المتحدة ودول أخرى

ويقول النص المرافق للصورة: "تكريما لكل الأمهات اليوم، في الماضي والحاضر والمستقبل، وكل من فقدن لكنهن في الذاكرة على الدوام. نكرمكن ونحتفل بكل واحدة منكن".

يضم المنشور أيضا أبياتا شعرية من قصيدة "لاندز" ( أراضي) لنيرة وحيد، تقول "كانت أمي أول بلادي، وأول مكان أقمت فيه".

احتفل بعيد الأم الأحد في أميركا وكندا والعديد من الدول الأخرى. لكن احتفل في بريطانيا يوم 31 مارس من هذا العام.