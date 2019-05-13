شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تادرس قلدس: وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات خطوة للتواصل الفعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضح قلدس أن المواطنين كثيرا ما يواجهون المواطنون أثناء تعاملاتهم فى بعض المصالح الحكومية بعض العراقيل التي تحول دون إنهاء مصالحهم، نتيجة لتعنت بعض الموظفين و لغيرها من الاسباب التي لا دخل للمواطن بها، وبالتالي فإن إنشاء هذه الوحدات سيسهم بشكل كبير وقوى فى سرعة حل مشكلات المواطنين والرد عليها وسييسر على المواطنين اللجوء إليها عند التعرض لأى مشكلة.

وطالب النائب بوجود رقابة على هذه الوحدات من جانب الوزارة، ومحاسبة المقصرين فى حل مشكلات المواطنين، تعزيزاً لاحترام حقوق المواطنين، كما طالب بتعميم الأمر فى كل الوزارات.