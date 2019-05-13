«قادرة على التخفي».. 15 معلومة عن الفرقاطة المصرية «المُعز»

مصراوي

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أمس الأحد، مراسم الاحتفال بتدشين الفرقاطة "المعز"، والتي تم بناؤها بترسانة الإسكندرية البحرية بسواعد وعقول مصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز 15 معلومة عن الفرقاطة المصرية المعز، كالآتي:

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1- تم إنشاء الفرقاطة الأولى في فرنسا، وحملت اسم "الفاتح" رقم "971 "، ودخلت الخدمة لدى القوات البحرية المصرية نهاية 2017.

2- تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على بناء فرقاطة واحدة في فرنسا وبناء 3 آخرين في ترسانة الإسكندرية ونقل التكنولجيا.

3- الفرقطة الجديدة...