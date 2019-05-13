حكم بالسجن 10 سنوات على إيراني بتهمة التجسس لصالح بريطانيا

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين اسماعيلي أنه "حُكم على إيراني كان يعمل لدى المجلس البريطاني بالسجن 10 سنوات بتهمة ​التجسس​"، موضحا أن "المواطن كان مكلفا في قسم إيران لدى المجلس الثقافي الإنكليزي المعروف باسم المجلس البريطاني (British Council) كان يتعاون مع وكالات تجسس انكليزية".

ولم يحدد المتحدث تاريخ صدور الحكم ولا اسم المشتبه به الذي "أدلى باعتراف صريح وحكمت عليه المحكمة (بالسجن) عشر سنوات".