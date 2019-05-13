أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين اسماعيلي أنه "حُكم على إيراني كان يعمل لدى المجلس البريطاني بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس"، موضحا أن "المواطن كان مكلفا في قسم إيران لدى المجلس الثقافي الإنكليزي المعروف باسم المجلس البريطاني (British Council) كان يتعاون مع وكالات تجسس انكليزية".
ولم يحدد المتحدث تاريخ صدور الحكم ولا اسم المشتبه به الذي "أدلى باعتراف صريح وحكمت عليه المحكمة (بالسجن) عشر سنوات".
كانت هذه تفاصيل خبر حكم بالسجن 10 سنوات على إيراني بتهمة التجسس لصالح بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.