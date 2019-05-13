وزير الخارجية البريطاني يحذر من خطر نشوب صراع بين طهران وواشنطن

حذر وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​ من مخاطر نشوب صراع غير مقصود بين ​إيران​ و​الولايات المتحدة​ بسبب ​الاتفاق النووي​. وقال هانت للصحفيين في ​بروكسل​ "نحن قلقون للغاية من خطر نشوب صراع عن طريق الصدفة مع تصعيد غير مقصود. ويجب عدم إعادة إيران مرة أخرى إلى مسار إعادة التسلح النووي".

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