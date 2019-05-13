سلامة من بكركي: البطريرك صفير استطاع مواجهة التحديات بصلابة وهدوء

أشار حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ في تصريح من ​بكركي​ بعد تقديمه واجب العزاء بالبطريرك الماروني الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​ إلى انه "مع هكذا رجال نتأمل ان لبنان سيبقى مستمرا ومكملا بمسيرته".

ولفت إلى ان "البطريرك صفير استطاع مواجهة التحديات بصلابة وهدوء وكان لي علاقة دامت سنين معه من موقعي وكنت على تواصل معه وكان لديه حكمة وفهم وقداسة ومعه نتأمل ان يستمر لبنان بمسيرته".