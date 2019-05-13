النشرة: قتيل وجريح بانفجار خزان كربير في محل حدادة سيارات في العاقبية

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا عن ​انفجار خزان​ كربير في محل حدادة سيارات في منطقة العاقبية في ​الزهراني​ يودي بحياة صاحب المحل ويصيب أحد ​العمال​ بجروح خطرة.

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