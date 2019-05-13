كتل هوائية دافئة وجافة نسبياً تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني ان كتلا هوائية دافئة وجافة نسبياً تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم مشمسا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال والداخل والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة .
كما توقعت ان يكون طقس الغد مشمسا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. أما الاربعاء مشمسا مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع (فوق معدلاتها الموسمية) وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.
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