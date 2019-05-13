لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه التقى وزير العدل ​ألبير سرحان​ و"بحثت معه موضوع إلحاق الناجحين المتبقين لوظيفة مساعد قضائي. كان الرأي متفقآ على أحقية هؤلاء بالتعيين على أن يتم البدء بالإجراءات اللازمة لذلك بعد صدور ​قانون الموازنة​ وبناء على حاجة الوزارة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحجار:اتفقنا وسرحان على احقية تعيين الناجحين لوظيفة مساعد قضائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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