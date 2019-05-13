طوني فرنجية من بكركي: لبنان سيفتقد رجل المصالحة

أكد النائب ​طوني فرنجية​ في تصريح له من ​بكركي​ أن "​لبنان​ سيفتقد رجل المصالحة التي شكلت اهم المحطات بتاريخ الوطن الحديث بعد الحرب الاهلية"، مشيرا الى ان "البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ سيكون باذن الله مع القديسين يحرسنا في هذه المرحلة الدقيقة من مصير لبنان".

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