احتفل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع بالذبيحة الإلهية في مقام سيدة زحلة والبقاع لمناسبة اليوم العالمي للتمريض.
وفي عظته اشار درويش الى اننا "نحتفل اليوم باليوم العالمي للتمريض وهو يوم مميز لكل العاملين في الرعاية الصحية وبخاصة الممرضات. وقد أردنا ان يكون هذا اليوم مناسبة لنشكر ونكرّم الممرضات في مستشفيات زحلة، بدءاّ من تل شيحا الى الخوري فاللبناني الفرنسي"،
وشدد درويش على ان "مهنة التمريض هي مهنة شاقة وصعبة، تتطلب التزاماً كاملاً وقدرة على العمل لساعات طويلة. ولهذا يستحق العاملون في هذا المجال الثناء والشكر والمديح، والشكر ايضاً للصليب الأحمر اللبناني في زحلة وفي لبنان على خدمته الإنسانية اللامحدودة، وتضحيات المسعفين لإنقاذ حياة الآخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر درويش ترأس قداساً في اليوم العالمي للتمريض: مهنة التمريض تتطلب التزاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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