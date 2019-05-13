شعبة المعلومات توقف شخصا يقوم بنقل المخدرات من البقاع الى بيروت

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "ضمن إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها ​شعبة المعلومات​ على جميع الأراضي اللبنانية، لملاحقة تجار ومروجي ​المخدرات​ وإلقاء القبض عليهم، والتي أفضت إلى توقيف عدد كبير من المتورطين بهذه الجرائم. وبعد توافر معلومات عن تورّط أحد الأشخاص في عمليات نقل مخدرات من ​البقاع​ الى ​بيروت​ وتوزيعها على المروجين لصالح أحد التجار، ونتيجةًللاستقصاءات والتحريات التي قامت بها قطعات الشعبة، تمكنت من تحديد هويته، ويدعى: ر. ف. (مواليد عام 1973، لبناني)".

وأوضحت أنه "بتاريخ 6/5/2019 وفي محلة ​سن الفيل​، وبعد عمليات رصد دقيقة نفذتها دوريات هذه الشعبة، تمكنت من توقيفه على متن ​سيارة​ نوع "هيونداي غراند 10" لون جردوني. بتفتيشه، ضُبط بحوزته :/3/ مظاريف ​حبوب مخدرة​، ​هاتف خلوي​ ومبلغ /5.950.000/ ليرة لبنانية و /893/ ​دولار​ أميركي و/1000/ روبل روسية"، مشيرة الى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وبقيامه بنقل كميات من المخدرات من ​الهرمل​ الى منطقة الحدث، وبأنه يسلمها لمروج وموزع يعملان بدورهما لصالح التاجر ذاته. كما اعترف بأنه بجمع المال من المروجين ويقوم بتسليمه الى التاجر مجدداً، وأن المبلغ الذي ضبط بحوزته هو ناتج عن ترويج المخدرات. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة ​القضاء​، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين".