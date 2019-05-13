شعبة المعلومات أوقفت مطلوبا بمجدليا يعتدي جنسيا على ابنته القاصر بشكل متكرر

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​، أنّه "توافرت معلومات لدى ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي عن قيام أحد الأشخاص من الجنسية السورية بالاعتداء جنسيًّا على ابنته القاصر (14 سنة)، وذلك في منزله الكائن في محلة وادي ​مجدليا​ - عالية".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على أثر ذلك، كلّفت هذه الشعبة قطعاتها المختصّة للتأكّد من صحّة المعلومات، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة الّتي قامت بها دوريّاتها، توصّلت إلى تحديد كامل هوية الفاعل، ويُدعى: "ع. أ." وهو سوري من مواليد عام 1977؛ وتبيّن أنّه من أصحاب السمعة السيّئة، مدمنٌ على ​الكحول​، ومطلوب للقضاء بجرم سكر ظاهر".

وبيّنت المديرية أنّ "في تاريخ 8 أيار 2019، قامت قوة من الشعبة بمراقبة مكان إقامته، وبعد التأكّد من وجوده داخل منزله برفقة أفراد عائلته، داهمت هذه القوة المنزل بشكل خاطف وضبطه في غرفته بالجرم المشهود وهو يهمّ للاعتداء جنسيًّا على ابنته، وتمكّن العناصر من توقيفه".

وذكرت أنّ "بالتحقيق معه، اعترف أنّه يقوم بشكل متكرّر، ومنذ حوالي السنتين، بالاعتداء على ابنته، كما اعترف بإقدامه على تعنيفها وتعنيف زوجته وأولاده وتهديدهم بالقتل بغية التكتّم عليه"، لافتةً إلى أنّ "المُقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع المرجع المختص بناء على اشارة ​القضاء​".