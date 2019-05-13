تيمور جنبلاط جال على قرى في الشوف وتابع قضايا انمائية وحياتية

جال رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط على عدد من قرى الشوف، لتفقد اهلها وتقديم واجبات اجتماعية، ورافقه وكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي عمر غنام ومعتمدو الحزب في القرى، وكان في استقباله رجال دين وفاعليات ومجالس بلدية واختيارية وأبناء القرى.
واستهل جنبلاط جولته من بلدة بطمة الشوف، بلقاء عدد من عائلات البلدة وزيارات المقامات الدينية، ثم زار بلدة عين وزين، فالجديدة بقعاتا ومزرعة الشوف.
وخلال اللقاءات تطرق النائب جنبلاط إلى قضايا سياسية ووطنية مطروحة، كما استمع إلى مطالب إنمائية وحياتية وخدماتية عامة.
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