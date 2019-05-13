غرق زورق قبالة شكا على متنه 8 سوريين مهاجرين خلسة وتوقيف 3

شهد شاطىء شكا - الهري صباح اليوم محاولة سفر 8 سوريين بطريقة غير شرعية على متن زورق صيد الى قبرص حيث تعرضوا لحادث تسبب بغرق الزورق في عرض البحر وعلى مسافة غير بعيدة من الشاطىء.

وقامت ​القوات​ البحرية في ​الجيش اللبناني​ بتوقيف 3 أشخاص منهم بعد وصولهم الى الشاطىء عند مرفأ شركة الزيوت عن طريق السباحة فيما بقي مصير 5 آخرين مجهولا حتى الساعة ولم يتم التأكد ما إذا كانوا قد وصلوا الى الشاطىء وغادروا الى جهة مجهولة أو ما زالوا في عرض البحر.