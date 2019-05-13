شهد شاطىء شكا - الهري صباح اليوم محاولة سفر 8 سوريين بطريقة غير شرعية على متن زورق صيد الى قبرص حيث تعرضوا لحادث تسبب بغرق الزورق في عرض البحر وعلى مسافة غير بعيدة من الشاطىء.
وقامت القوات البحرية في الجيش اللبناني بتوقيف 3 أشخاص منهم بعد وصولهم الى الشاطىء عند مرفأ شركة الزيوت عن طريق السباحة فيما بقي مصير 5 آخرين مجهولا حتى الساعة ولم يتم التأكد ما إذا كانوا قد وصلوا الى الشاطىء وغادروا الى جهة مجهولة أو ما زالوا في عرض البحر.
كانت هذه تفاصيل خبر غرق زورق قبالة شكا على متنه 8 سوريين مهاجرين خلسة وتوقيف 3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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