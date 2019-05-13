اعتقال شخصين وحجز آلاف الأقراص المهلوسة والهواتف النقالة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد، من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الكوكايين وأقراص الإكستازي المخدرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما بالسد القضائي بمدخل مدينة العيون، وذلك أثناء وصولهما على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 6000 قرص إكستازي مهلوس، بالإضافة إلى 730 غراما من مخدر الكوكايين ومجموعة من الهواتف النقالة.

وقد تم -يضيف البلاغ- الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين في ترويج هذه المواد المخدرة.