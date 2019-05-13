إضراب متواصل.. آباء طلبة الطب يناشدون أمزازي التدخل لإنقاذ أبنائهم من سنة بيضاء

بعد التلويح بسنة بيضاء إثر إضراب دام أزيد من ست أسابيع، يستعد آباء وأولياء طلبة كلیتي الطب والصیدلة وطب الأسنان بالرباط، لتسليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، غدا الإثنين، التماسا للتدخل العاجل من أجل إنقاذ السنة الدراسیة الحالیة بالكليتين.

ودعا أولياء وآباء طلبة الطب، في الملتمس الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أمزازي إلى التدخل العاجل لإیجاد حل ملائم لوقف مقاطعة الدروس والامتحانات التي طال أمدھا، معبرين عن انشغالهم لما آلت إليه الأمور من احتقان وغموض.

وناشدوا الوزير، بحسب المصدر ذاته، وضع حد لحالة الانسداد في ملف طلبة الطب والصيدلة، وطب الأسنان، والعمل على إنقاذ السنة الدراسیة الحالیة قبل فوات الأوان، وتطور الأمور إلى ما قد یسيء لسمعة البلاد وللمنظومة التعلیمیة بالكلیات المذكورة.

ومن المنتظر تسليم نسخ من الالتماس، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، ووزير الصحة أنس الدكالي، بالإضافة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، الذي يوجه إليه التماس آباء وأولياء طلبة الطب والصيدلة، وطب الأسنان بالرباط.

ويذكر أن إضراب طلبة الطب والصيدلة، وطب الأسنان، ماوال متواصلا في كل الجامعات المغربية، للأسبوع الثامن على التوالي، على الرغم من صدور بلاغ مشترك لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، الأحد الماضي، يطالب طلبة الطب بالعودة إلى فصول الدراسة، ابتداء من إثنين الأسبوع المنصرم، لتجنيبهم سنة بيضاء.