طقس الاثنين.. طقس حار مع كتل ضبابية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالسهول الشمالية والوسطى وسوس والأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية أوضباب فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والمتوسطية حيث من المحتمل أن تستمر خلال النهار.

وسيلاحظ تمركز بعض السحب الغير مستقرة مصحوبة بقطرات أو زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس، والمناطق المجاورة والجنوب الشرقي، وكذا جنوب المنطقة الشرقية، ومن المحتمل أن تصل إلى هضاب الفوسفاط.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب في ما تبقى من أرجاء البلاد، مع زوابع رملية محلية ستهم الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية شرقية بالبوغاز، معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسهول الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي إلى متقلبة الاتجاه بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة بباقي المناطق الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، وستكون ما بين 23 و28 درجة باللوكوس، الغرب، الشياظمة، وداخل دكالة وعبدة وتادلة والرحامنة وتانسيفت وسوس والجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و23 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 20 و26 درجة بالمرتفعات وبالواجهة المتوسطية، وما بين 26 و33 درجة بكل من المناطق الشرقية والسواحل الأطلسية، وستكون ما بين 33 و40 درجة بالسايس والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط وولماس، الشياظمة، وكذلك غرب الأقاليم الجنوبية وقرب السواحل، وما بين 40 و45 درجة بالغرب، اللوكوس، داخل عبدة ودكالة، الشاوية، تادلة، الرحامنة، تانسيفت وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا ما بين كاب سبارتيل وأصيلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

