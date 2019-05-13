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تضرّر جسم طائرة ركاب تقل 89 راكباً، أمس الأحد، عندما أصيبت بعطل فني أثناء هبوطها اضطرارياً في مدينة ماندالاي البورمية، فيما لم يُصب أي من الركاب بأذى.
وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة هبوط الطائرة “ميانمار UB-103” وهي من طراز “امبراير 190″، حيث نجح قائدها في الهبوط بها بسلام بعد حدوث خلل في (العجلات الأمامية).
وأكّد نائب مدير إدارة الطيران المدني في بورما في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الحادث نتيجة “عيب فني” في المعدات وأن برج المراقبة طلب من الطيار التحقق من هبوط العجلات الأمامية.
وفتحت الخطوط الجوية في بورما، تحقيقاً في الحادث الجوي الثاني خلال أسبوع واحد في البلاد، ولكن في هذا الحادث لم تكن هناك أي إصابات بين الركاب وأفراد الطاقم.
كانت هذه تفاصيل خبر نجاة ركاب طائرة في بورما بعد هبوطها بدون العجلات الأمامية- صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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