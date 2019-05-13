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نجاة ركاب طائرة في بورما بعد هبوطها بدون العجلات الأمامية- صور وفيديو

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محمد رمادي 0 تبليغ

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تضرّر جسم طائرة ركاب تقل 89 راكباً، أمس الأحد، عندما أصيبت بعطل فني أثناء هبوطها اضطرارياً في مدينة ماندالاي البورمية، فيما لم يُصب أي من الركاب بأذى.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة هبوط الطائرة “ميانمار UB-103” وهي من طراز “امبراير 190″، حيث نجح قائدها في الهبوط بها بسلام بعد حدوث خلل في (العجلات الأمامية).

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وأكّد نائب مدير إدارة الطيران المدني في بورما في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الحادث نتيجة “عيب فني” في المعدات وأن برج المراقبة طلب من الطيار التحقق من هبوط العجلات الأمامية.

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وفتحت الخطوط الجوية في بورما، تحقيقاً في الحادث الجوي الثاني خلال أسبوع واحد في البلاد، ولكن في هذا الحادث لم تكن هناك أي إصابات بين الركاب وأفراد الطاقم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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