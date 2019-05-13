بسبب قرار منع الأنشطة في الجامعات.. الـ”AMDH ” تحتج وتطالب أمزازي بالتراجع

لا زالت موجة الغضب من المذكرة التي أصدرها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قبل أيام قليلة، متواصلة، وهي المذكرة التي بموجبها قرر منع الأنشطة في المؤسسات الجامعية.

وفي ذات السياق، عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ له أصدره نهاية الأسبوع الجاري، عن إدانته لقرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والمتعلق بمنع التظاهرات داخل الحرم الجامعي.

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن القرار يشكل انتهاكا صارخا للحرية الأكاديمية والحرية النقابية والحق في الاجتماعات السلمية داخل الحرم الجامعي، مقررة ضم صوتها إلى كل الأصوات التي عبرت عن إدانتها لهذا القرار “الجائر”.

يذكر أم محاضرتين لكل من أحمد الريسوني وأحمد ويحمان تم إيقافهما من قبل فصيل طلابي، قبل أن تتدخل الوزارة لمنع الأنشطة بشكل كامل في الحرم الجامعي.