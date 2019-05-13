انت الان تتابع تفاصيل خبر السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 11:52 صباحاً - حثت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد مواطنيها على عدم السفر إلى العراق، في ضوء ما وصفته بالتوترات المتصاعدة فيه.

ونصحت السفارة في بيان لها، مساء الأحد، الرعايا الأمريكيين بعدم التوجه إلى العراق.

ودعت السفارة، في بيانها، مواطنيها الموجودين هناك إلى تجنُّب الذهاب إلى مناطق التوتر، وأن يكونوا على تواصل مع محيطهم.

ويتزامن صدور هذا البيان، مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران، وفي الوقت الذي أرسلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية منظومة صواريخ دفاع جوي من نوع باتريوت وحاملة طائرات إلى منطقة الشرق الأوسط.