انت الان تتابع تركيا تطلق مناورات بحرية ضخمة تهدف" لإظهار القدرة على حماية البلاد وحفظ المصالح البحرية"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

انطلقت في تركيا اليوم الاثنين مناورات "ذئب البحر 2019" والتي تُنفذ بشكل متزامن في البحر الأسود وبحر إيجه وشرق البحر المتوسط.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن هذه المناورات هي الأكبر من نوعها في تاريخ الجمهورية التركية، وتشرف عليها قيادة القوات البحرية التركية. ويشارك فيها 131 سفينة بحرية، و57 طائرة حربية، و33 مروحية.

وتعليقا على المناورات، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الغاية منها هي إظهار قدرة القوات البحرية على حماية البلاد والمحافظة على الحقوق والمصالح البحرية، وأضاف :"نتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل حماية حقوق بلادنا في شرق المتوسط وقبرص، علاوة على مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها".

وتجري المناورات على المستوى الاستراتيجي والعملياتي "استنادا إلى سيناريوهات مستوحاة من فترات الأزمات والتوترات والحروب".

وتهدف المناورات إلى "رفع مستوى الجاهزية العملياتية للقطع البحرية والجوية التابعة لقيادة القوات البحرية التركية".

Advertisements

ومن المقرر تنفيذ عمليات قصف من البحر إلى البر، إضافة إلى ضرب أهداف على سطح الماء، في إطار المناورات.

كما سيتم تنفيذ عمليات قصف من طائرات مسيرة، وراجمات صواريخ محملة على السفن الحربية، وطائرات مسيرة هجومية ومسلحة، وقذائف موجهة، وقصف من المدفعية البحرية، وقصف جوي من الطائرات.

وتتضمن المناورات أيضا تدريبات على الحرب فوق الماء، والحرب الدفاعية تحت الماء، والحرب الإلكترونية، وعمليات المراقبة في البحار، وعمليات إنقاذ عناصر الغواصات.

وتنتهي المناورات في 25 أيار/مايو الجاري.