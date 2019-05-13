انت الان تتابع حكومة سريلانكا تعلن حظر بعض شبكات وسائل التواصل الاجتماعي بصورة مؤقتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

ذكر مسؤولون في الحكومة السريلانكية، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يتم حظر بعض شبكات وسائل التواصل الاجتماعي بصورة مؤقتة في البلاد، وذلك بعد أن تسببت رسائل تم تداولها على الانترنت في إثارة توترات دينية، زادت حدتها بعد وقوع تفجيرات عيد الفصح الدامية.

وقال متحدث باسم الشرطة يدعى روان جوناسيكارا، إنه في إحدى الحالات تم تداول رسالة على موقع "فيسبوك"، تسببت أمس الاحد في وضع حاد ببلدة تشيلاو، الواقعة على بعد 80 كيلومترا شمال العاصمة كولومبو.

وقام عدد من الأشخاص بتطويق مركز ديني إسلامي وإلحاق أضرار به، واعتقلت الشرطة شخصا يدعى عبد الحميد محمد، تردد أنه نشر رسالة تحريضية على موقع فيسبوك.

وقد تم فرض حظر التجول ليلا في أجزاء من شمال سريلانكا، لتجنب وقوع المزيد من أعمال العنف.

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وقال جوناسيكارا إن الرسائل الزائفة الاخرى على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت أنه قد تم القبض على جماعة إرهابية بالقرب من العاصمة، وأنه قد تم اعتقال ثلاثة أشخاص كانوا يتظاهرون بأنهم من طلبة طب، في مستشفى بضواحي المدينة.

وعززت القوات المسلحة والشرطة الإجراءات الأمنية في البلاد، اليوم الاثنين، في أعقاب ورود تقارير تفيد بأن ثمة جماعة إرهابية تخطط لشن هجمات في العديد من المواقع بالعاصمة.

وقد تم تعزيز الإجراءات الأمنية في سريلانكا منذ هجمات عيد الفصح، التي أسفرت عن مقتل 257 شخصا في هجمات انتحارية بثلاث كنائس وثلاثة فنادق وموقعين آخرين.