بريطانيا وألمانيا تُعلن موقفهما من اندلاع نزاع بشأن إيران

حذر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت ، من مخاطر نشوب صراع غير مقصود بين إيران والولايات المتحدة.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني عن قلقه من خطر اندلاع نزاع في موضوع إيران.

وقال في تصريحات صحيفة - رصدها "الخليج 365" - "يجب ألا نضع إيران مجددا على مسار الانتشار النووي".

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من جانبه قال وزير الخارجية الألماني،هايكو ماس لا أحد يريد أن تمتلك إيران السلاح النووي.

وأضاف:" لا يجب أن تنسحب إيران من الاتفاق النووي خطوة خطوة ".

من جانبه قال برلماني إيراني: مخربون من دولة ثالثة ربما يكونون وراء الهجمات على السفن.