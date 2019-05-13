النعيمي: ابتهاج قطر ومرتزقة الإخوان بتخريب السفن دليل على نهجهم الإرهابي

قال الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس تحرير "العين الإخبارية"، إن ابتهاج عملاء المخابرات القطرية ومرتزقة الإخوان بتخريب السفن التجارية يؤكد نهجهم الإرهابي.

ولفت النعيمي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إلى أن "ابتهاج عملاء المخابرات القطرية ومرتزقة الإخونجية بالاعتداء الإرهابي على السفن التجارية في المياه الدولية، يؤكد النهج الإرهابي للنظام القطري وتنظيم الإخونجية".

وكان النعيمي قال، في مداخلة مع هاتفية مع فضائية "سكاي نيوز"، إن تعرض 4 سفن تجارية قرب المياه الإقليمية للإمارات للتخريب هو رسالة للمجتمع الدولي.

وأكد على أن عملية تخريب السفن الأربع كانت في بحر عمان خارج المياه الإقليمية للإمارات، وأُثير موضوع ميناء الفجيرة بهدف خلق زوبعة.

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وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أكدت، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحا لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.

وقالت الخارجية، في بيان، إن الجهات المعنية بالإمارات قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ويجري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وأكدت أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، نافية الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء.