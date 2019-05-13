المتحدث باسم الجيش الليبي: رصدنا تحركا لتنظيم داعش جنوب غربي البلاد

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن قواته لاحظت مع تصاعد العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس تحركا لتنظيم داعش الإرهابي في الجنوب الغربي للبلاد، وفقا للعين الإخبارية.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، أن تنظيم داعش الإرهابي استهدف عدة تجمعات سكنية جنوبي غرب البلاد، مؤكدا أن هناك مليشيات إرهابية بدأت تندثر بعد استهداف قاداتهم.

وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقدم دعما تكنولوجيا للمليشيات الإرهابية في ليبيا المدعومة من أنقرة والدوحة، موضحا أن القوات المسلحة تقترب من تخوم العاصمة طرابلس.

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وفي الرابع من أبريل/نيسان الجاري، أطلق الجيش الوطني الليبي عملية "طوفان الكرامة" لتحرير طرابلس من المليشيات المسلحة.

وتأتي تلك العملية إثر عمليات أخرى مشابهة أطلقها منذ عام 2014، لتطهير مدن بنغازي ثم درنة والهلال النفطي (شرق) ثم الجنوب الليبي من جميع التشكيلات المتطرفة والمسلحة خارج نطاق القانون.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية، أحرز الجيش الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع هذه المليشيات المسلحة غربي البلاد، وتمت السيطرة على 8 محاور في العاصمة بينها "صلاح الدين" و"طريق المطار" و"الكريمية".