عاجل.. وسائل إعلام: سقوط طائرة إيرانية من طراز F 14 في مطار أصفهان

أكدت وسائل إعلام إيرانية سقوط طائرة حربية في مطار أصفهان وسط إيران. وذكرت تلك الوسائل أن الطائرة الإيرانية حربية ومن طراز F 14 وسقطت في مطار أصفهان وسط إيران. وأكدت نجاة قائد الطائرة. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرة. تفاصيل أوفى لاحقا..

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