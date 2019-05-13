سفارة الإمارات تنظم إفطارات "خليفة الإنسانية" في السودان

أشرفت سفارة دولة الإمارات في الخرطوم على تنفيذ إفطارات مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية والخيرية في مدينة الفتح السودانية، مع قدوم شهر رمضان المبارك وفي الأسبوع الأول منه.

وعلى مدار 4 أيام كانت قوافل المؤسسة تتجه وهي محملة بأكثر من 25 طناً من المير الرمضاني "طرود غذائية" إلى المنطقة الأكثر ازدحاماً في أطراف العاصمة الخرطوم "منطقة الفتح" لتوزيعها علي الأسر المتعففة الأكثر حاجة.

ورغم ارتفاع حرارة الطقس إلا أن استقبالاً حاراً كان في انتظار مندوبي السفارة على مدخل مدينة الفتح "1" وأمام محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية مقدمة من الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، التي كانت لها بصمات واضحة في هذه المنطقة.

وتنتشر المحطات في كل مربع من مربعات مدينة الفتح التي تمثل أكثر المناطق احتياجاً لمياه الشرب وخدمات الكهرباء والتعليم.

وأعرب عدد من المستفيدين، الذين بلغ عددهم أكثر من 5 الآف، عن شكرهم وتقديرهم للإمارات قيادة وشعباً، لوقوفها المتواصل مع السودان، مشيدين بدعم الإمارات الذي يتواصل منذ سنوات خاصة في شهر رمضان المبارك.