الأزهر الشريف يحتفل بمرور 1079 عاما هجريا على تأسيسه

احتفل الأزهر الشريف، الأحد، الموافق 7 رمضان، بمرور 1079 عاما هجريا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، بحضور عدد من كبار العلماء والمسؤولين وقيادات الأزهر.

وتضم الاحتفالية عددا من الفعاليات والأنشطة التي تتضمن ركنا للخط العربي، وركن نور، وركن أفريقيا، وجولات سياحية تعريفية بالجامع الأزهر، ومنصة في صحن الجامع تقام عليها ابتهالات وتواشيح وأناشيد وقراءة القرآن، وتقديم هدايا.

كما شهد الحفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم، وإفطارا جماعيا مفتوحا لنحو 2500 شخص.

وكان المجلس الأعلى للأزهر وافق في مايو/أيار 2018، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في 7 رمضان عام 361 هـ مناسبة احتفالية كل عام.

Advertisements

وتأسس الأزهر الشريف على يد جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله أول الخلفاء الفاطميين بمصر، وأُقيمت أول صلاة جمعة داخله في 7 رمضان 361 هجرياً - 972 ميلادياً.

ويتميز الجامع الأزهر بطرازه المعماري، إذ تبلغ مساحته 12 ألف متر مربع، وللجامع 8 أبواب، و5 مآذن، وينقسم إلى رواقين، وكان للجامع 10 محاريب تبقّى منها 6 ومنبر واحد، وبالمسجد أكثر من 380 عمود رخام، جلبت تيجانها من المعابد المصرية القديمة.

واختلف المؤرخون في أصل تسمية هذا الجامع، والراجح أن الفاطميين سموه "الأزهر" تيمناً بفاطمة الزهراء بنت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وإشادة بذكراها.

وتسابق الحكام في العصرين المملوكي والعثماني على الاهتمام بالأزهر الشريف طلابا وشيوخا وعمارة، وكان الأزهر خلال الحملة الفرنسية على مصر مركزاً للمقاومة، وفي رحابه خطط علماؤه لثورة القاهرة الأولى وتنادوا إليها، وفي عام 1961 تم إعلان قيام جامعة الأزهر رسمياً وإنشاء العديد من الكليات.