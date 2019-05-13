أكاديمي إماراتي: المؤشرات ترجح وقوف إيران وراء استهداف السفن الأربع

قال الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات إن إيران هرعت للإعلان أولاً عن الحادث في الفجيرة.

وأضاف أنه وعلى الرغم من عدم دقة الرواية الإيرانية، إلا أن الأمر في نهاية المطاف يحمل مؤشراً على أن إيران هي الفاعل، وهي التي تقف خلف هذا الحادث.

وأكد عبد الخالق عبد الله، في تصريح لموقع إيلاف، أن إيران على الأرجح هي الطرف المتورط في ما حدث.

Advertisements

إيران فعلتها

من جانبه، أكد محمد الحمادي رئيس تحرير جريدة الرؤية الإماراتية والمحلل في الشأن السياسي الخليجي أن إيران هي التي فعلتها على الأرجح ولأكثر من سبب، أولها توجيه رسالة للمنطقة تفيد بمقدرتها على الدفاع عن مصالحها، أما السبب الثاني فهو رغبة السلطة الإيرانية في توجيه رسالة للداخل مفادها أن إيران قوية.

وأضاف: وفي نهاية المطاف هي محاولات إيرانية للتحرر ولو موقتاً من الضغوط الدولية التي تحاصرها.

وأكد الحمادي أنه في حال ظهرت تأكيدات تفيد بأن إيران هي التي تقف خلف الحادث فإنه ليس بالضرورة أن تكون فعلتها بنفسها، بل هناك احتمال أن تكون قد استخدمت إحدى أذرعتها بصورة غير مباشرة.