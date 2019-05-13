عبد الرحمن بن مساعد: أردوغان يعيش الوهم وقطيعة السعودية مع قطر نهائية

تحدث الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، عن حجم الوهم الذي يعيشه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الوقت الذي أكد فيه أن القطيعة بين السعودية وقطر نهائية.

وأضاف ”بن مساعد“، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج ”مجموعة إنسان“، الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني عبر شاشة ”إم بي سي“، أن بلاده ”وقفت بجانب الدول العربية وخاصة القضية الفلسطينية، لكن أردوغان قدم خُطبًا رنانة وتصريحات عنترية بينما في الواقع لم يحدث شيء وخاصة ما حدث في مسألة نقل السفارة الأمريكية“.

وحول السياسة القطرية، واحتمالية عودة العلاقات مع المملكة قال بن مساعد إن ”قطر رمت بكل أوراقها في سبيل قطيعة نهائية مع السعودية، ولا أظن أن يكون هناك صفاء بالصدور في المستقبل“.

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وعن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قال: ”خاطبنا أنفسنا في الإعلام الداخلي بشكل جيد، وكان خطابنا في محيطنا بشكل أقل جودة، لكن لم نخاطب الخارج بشكل مقنع في هذه القضية“.

و لم يخلُ اللقاء من إلقاء العديد من القصائد، حيث أهدى واحدة للملك سلمان، وأخرى لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى توجيهه رسالة لزوجته بمناسبة مرور 26 عامًا على زواجهما، مؤكدًا أنها تحملت تقصيره ومزاجه السيئ.