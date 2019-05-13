سريلانكا تحجب بعض شبكات التواصل الاجتماعي

قالت حكومة سريلانكا اليوم الاثنين إنها حجبت مؤقتا بعض شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل، بما في ذلك فيسبوك وواتساب، بعد حوادث عنيفة في أعقاب تفجيرات عيد القيامة.

وذكر مصادر لوكالة رويترز أن عشرات الأشخاص ألقوا الحجارة على مساجد ومتاجر مملوكة لمسلمين وضربوا رجلا في بلدة تشيلو على الساحل الغربي لسريلانكا يوم الأحد في إطار خلاف بدأ على فيسبوك.

وأكدت تقارير بوسائل إعلام سريلانكية أن حوادث أخرى وقعت في عدة مناطق قريبة خلال الليل.

وأظهرت لقطة شاشة لرسائل متبادلة على فيسبوك اطلعت عليها رويترز مستخدما يقول باللغة السنهالية "من الصعب جعلنا نبكي" ووجه سبابا للمسلمين.

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ورد مستخدم فيسبوك آخر يدعي هسمار حميد، قال اثنان من السكان المحليين إنه ألقي القبض عليه في وقت لاحق، قائلا باللغة الانجليزية "يوما ما ستبكي".

وذكرت السلطات أنها ألقت القبض على الشخص الذي كتب المنشور على فيسبوك وذكرت أن اسمه عبد الحميد محمد هسمار (38 عاما). وقال سكان في تشيلو التي تقطنها أغلبية مسيحية إن منشور هسمار على فيسبوك فُسر على أنه تهديد.

وقال مصدر في الشرطة إن السلطات ألقت القبض على مجموعة من الناس في منطقتي كوليابيتيا ودومالاسوريا القريبتين في وقت لاحق يوم الأحد وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين للاشتباه في مهاجمتهم متاجر مملوكة لمسلمين.