فايننشال تايمز: قلق واسع بقطاع النقل البحري العالمي بعد حادثة استهداف 4 سفن تجارية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن حادثة استهداف وتخريب 4 سفن تجارية في المياه الاقتصادية الإماراتية أثارت قلقا واسعا بين الرؤساء التنفيذيين في قطاع النقل البحري، وفقا للعين الإخبارية.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية قالت، صباح الأحد، إن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.

وقالت الخارجية، في بيان، إن الجهات المعنية بالإمارات قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ويجري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

من جهتها، أوضحت الصحيفة البريطانية أن الحادث الذي وقع في بحر عمان جاء بعد تصاعد التوترات التي لحقت بفرض الولايات المتحدة عقوبات أشد على صادرات إيران من النفط الخام.

وقالت فايننشال تايمز إن أحد الرؤساء التنفيذيين وصف الحادث المرتبط بأمن النقل البحري العالمي بأنه "مقلق ويعد بمثابة إنذار".

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من جهتها، قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن الحادث الذي وقع قرب أهم طريق لنقل النفط في العالم يتزامن مع الضغوط الأمريكية على إيران.

ويرتبط أمن الملاحة والنقل البحري ارتباطا وثيقا بازدهار حركة التجارية العالمية ونمو اقتصادات الدول، وفقا لدراسة صادرة عن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، التي قالت إن عمليات التخريب التي تستهدف قطاع النقل البحري ترفع تكلفة التأمين، وتنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المنقولة خاصة النفط.

وفي بيانها، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إن العمليات التخريبية لم ينتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من السفن المستهدفة.

وأكدت الوزارة أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، نافية الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء.

الأمر ذاته أكدته وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء والتي قالت إن شهودا ومصادر أكدوا لها أن التقارير المتعلقة بوقوع الحادث داخل ميناء الفجيرة "لا أساس لها من الصحة".