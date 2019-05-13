النقبي: قطر تحاول اللجوء إلى المنظمات الدولية بهدف تسييس القضايا القانونية

قال مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية الإماراتية السفير عبدالله حمدان النقبي في تصريحات خاصة لـقناة RT الروسية إن "قطر تحاول اللجوء إلى المنظمات الدولية بهدف تسييس القضايا القانونية".

وتابع النقبي، إن "قطر تحاول التهرب من التزاماتها في تنفيذ اتفاق الرياض، باللجوء إلى العديد من المنظمات الدولية من أجل استغلالها لأهدافها الإعلامية فقط".

وأضاف، "رأينا ذلك في رفع قطر قضية أمام منظمة الطيران المدني، وأخرى أمام منظمة التجارة العالمية، وثالثة أمام محكمة العدل الدولية، وأيضا أمام منظمة مناهضة التمييز العنصري، وأمام جميع الحجج القانونية نرى التراجع القطري، فقد سحبت إجراءاتها التي اتخذتها لمنع البضائع الإماراتية من الدخول إلى السوق القطرية".

وأوضح المسؤول الإماراتي، "الآن نرى تراجع الدوحة أمام محكمة العدل الدولية واعترافها أنها حجبت الموقع الإلكتروني المخصص من قبل دولتنا لتسهيل دخول المواطنين القطريين إلى الإمارات".

وشدد المسؤول الإماراتي، على أن "إجراءات قطر هذه أضرت بمواطنيها بالدرجة الأولى".