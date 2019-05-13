روحاني: إيران تواجه مشاكل اقتصادية أكبر من التي واجهتها في الثمانينات

حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من أن بلاده ستمر بأوقات صعبة نتيجة للضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات بتجديد العقوبات على طهران.

وأكد روحاني في كلمة ألقاها أمام اجتماع للنشطاء السياسيين، إن "إيران قد تواجه مشاكل اقتصادية أكبر من تلك التي واجهتها في الثمانينات عندما كانت تخضع لعقوبات دولية خلال الحرب مع العراق".

ودعا روحاني القوى السياسية في البلاد إلى الوحدة والعمل معاً لتجاوز الظروف، مشدداً على أن الاستسلام للضغوط الأمريكية غير مقبول.

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وتابع "اليوم: لا يمكن قول ما إذا كانت الظروف أفضل أم أسوأ من فترة الحرب (1980-1988)، لكن خلال فترة الحرب لم تكن لدينا مشكلات مع مصارفنا أو مبيعات النفط أو الواردات والصادرات، وكانت هناك عقوبات فقط على شراء السلاح"، حسب ما نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء.

وأضاف "ضغوط الأعداء حرب غير مسبوقة في تاريخ ثورتنا الإسلامية، لكني لا أيأس ولدي أمل كبير في المستقبل وأعتقد أننا يمكن أن نتجاوز تلك الظروف الصعبة شريطة أن نتحد".

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات على طهران العام الماضي، ومنذ ذلك، توقفت صادرات النفط الإيراني وتراجع الاستثمار الأجنبي.