شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط» يدين الأعمال التخريبية التي استهدفت سفناً تجارية في الخليج العربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الأعمال التخريبية، التي استهدفت 4 سفنٍ تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وناقلتي نفط سعوديتين في الخليج العربي، مُشدداً على أن هذه الأعمال الإجرامية تُمثل مساساً خطيراً بحرية وسلامة طرق التجارة والنقل البحري، ومن شأنها أن ترفع مستوى التصعيد في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام محمود عفيفي اليوم إن أبو الغيط يعتبر التهديدات التي تتعرض لها الحدود البرية أو البحرية، أو طرق النقل والتجارة لأي دولة عربية عضو بالجامعة، مساساً غير مقبول بالأمن القومي العربي.

وأكد في هذا الصدد على التضامن الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة أي محاولة تسعى للنيل من أمنهما أو أمن الملاحة في الخليج العربي، وكذلك مع أي إجراءات تتخذها الدولتان في هذا الإطار.