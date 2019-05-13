شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بروكسيل)

بدأ وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي اجتماعًا من يومين في بروكسل وعلى جدول الأعمال عدة مسائل منها فنزويلا وإيران وليبيا. وجاء إدراج إيران كموضوع إضافي بعد أن أعلنت طهران خروجها جزئيًا من خطة العمل المشتركة الشاملة الموقعة برعاية أوروبية. وعلى هامش الاجتماع الوزاري الأوروبي يجري وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثات اليوم في بروكسل حيث يبحث مع المسئولين الأوروبيين مسائل ملحة وبخاصة الملف الإيراني.

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ويجري بومبيو محادثات مع مسئولين من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت الاتفاق المتعلق بالنووي الإيراني. ويجتمع الوزراء الأوروبيون أيضًا مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة لمناقشة التطورات في ليبيا والخطوات الأخرى التي قد يتخذها الاتحاد الأوروبي لمنع المزيد من التصعيد في البلاد.

وقبل الانطلاق الرسمي للاجتماعات أجرى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج محادثات صباح اليوم في مقر المجلس الأوروبي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيرني قبل أن يجتمع مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ.

ويكرس الوزراء الأوروبيون لقاء اليوم مع نظرائهم لدول الشراكة الشرقية ودول الساحل الخمسة ويعقدون (الثلاثاء) اجتماعًا مع وزراء دفاع التكتل.