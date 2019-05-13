حلقت ع الزيرو.. بريطانية تلتحق بالمارينز الملكي لأول مرة منذ 350 عاما

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press على اليمين البريطانية "فيلبا بيرش" واليسار الممثلة "ديمي مور" في فيلم G.I Jane

على طريقة الممثلة العالمية "ديمي مور" في الفيلم الأمريكي "G-I Jane"، قامت البريطانية "فيلبا بيرش" بحلق رأسها بعد أن جرى اختيارها كأول فتاة تتأهل للالتحاق ببرنامج تدريبات "رويال مارينز" منذ 350 عامًا.

لتندمج بشكل أفضل مع زملائها الذكور، قامت "فيلبا" بحلق رأسها بالكامل مثلما فعلت ديمي مور لتجسد شخصية "جوردان أونيل"، الملازمة بالاستخبارات البحرية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المجندة الشابة اتخذت تلك الخطوة لتعبر عن مدى جديتها وحبها لعملها بالإضافة لعدم رغبتها في الحصول على امتيازات كونها فتاة، وبالفعل استطاعت أن تكمل أول أسبوعين من التدريبات الشاقة التي ستمتد إلى 32 أسبوعا داخل مركز كوماندوز للتدريب الملكي في مشاة البحرية (CTCRM) في ليمبستون، ديفون.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن "فيلبا بيرش" وهي خريجة العلوم، والحاصلة على مستويات A في علم النفس والبيولوجيا والكيمياء في Godalming College، ودرست الهندسة الميكانيكية في جامعة ولاية أوريجون بالولايات المتحدة الأمريكية ثم في جامعة Loughborough، قد حازت على إعجاب كافة زملائها في قاعدة التدريب بعد أن اختارت أن تقتدي بشخصية "ديمي مور"، الإنسانة القادرة على تحدي الصعوبات رغم توقعات الجميع لها بالفشل.

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وقال أحد المسؤولين داخل القاعدة لـ"ديلي ميل" إن قص "فيلبا" لشعرها جعل من الصعب تمييزها عن بعُد أثناء التدريبات مما يسهل ويسرع انخراطها وسط باقية زملائها. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وسمح للمجندة "فيلبا" أن تتقدم بطلب للالتحاق بمشاة البحرية الملكية، وذلك وفقا لقرار من رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون في عام 2016، والذي ينص على رفع الحظر المفروض على النساء العاملات في أفواج قتالية ــ بحسب "ديلي ميل".

وأشارت الصحيفة البريطانية أن "فيلبا" تجني سنويا كموظفة قرابة 18000 جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يرتفع أجرها ليصبح 22600 جنيه إسترليني عند الانتهاء من تدريبها الأساسي داخل سلاح "المارينز الملكي".

تدور أحداث فيلم G.I. Jane الذي جرى إصداره عام 1997، حول شخصية "جوردان أونيل"، الملازمة بالاستخبارات البحرية، التى توضع في اختبار صعب عندما يتم تجنيدها لتصبح أول امرأة يسمح لها بالتدريب في وحدة العمليات السرية المعروفة باسم الوحدة البحرية للعمليات البحرية والجوية والبرية، ورغم أن الجميع توقع لها بالفشل، إلا أن "أونيل" (ديمي مور) تصمد أمام التحديات التى تواجهها، وذلك بعد أن تتولى مسؤوليات القيادة لإنقاذ العملية ومساعدة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.