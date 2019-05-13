شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تعلن دعمها الكامل لخطط التعليم العالى للارتقاء بالمنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن جلسات اللجنة لمناقشة مشروع موازنة "التعليم العالى والبحث العلمى" للسنة المالية 2019/2020، كانت مثمرة وبناءة، معلنا تأييد اللجنة الكامل لخطط الارتقاء بالمنظومة التعليم الجامعى وتطوير البحث العلمى حتى يحقق غايته وهى خدمة الوطن والبشرية كلها.

وأوضح عيسى، أن اجتماعات اللجنة سارت بشكل جيد حيث استعرضت التعليم العالى والبحث العلمى، ملامح البرامج التى سيتم العمل عليها خلال العام المالى وفقا لمؤشرات قياس أداء واضحة.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رؤساء الجامعات والمراكز البحثية استعرضوا مشروعات الموازنات الخاصة بهم.

Advertisements