شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تعلن دعمها الكامل لخطط التعليم العالى للارتقاء بالمنظومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن جلسات اللجنة لمناقشة مشروع موازنة "التعليم العالى والبحث العلمى" للسنة المالية 2019/2020، كانت مثمرة وبناءة، معلنا تأييد اللجنة الكامل لخطط الارتقاء بالمنظومة التعليم الجامعى وتطوير البحث العلمى حتى يحقق غايته وهى خدمة الوطن والبشرية كلها.
وأوضح عيسى، أن اجتماعات اللجنة سارت بشكل جيد حيث استعرضت التعليم العالى والبحث العلمى، ملامح البرامج التى سيتم العمل عليها خلال العام المالى وفقا لمؤشرات قياس أداء واضحة.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رؤساء الجامعات والمراكز البحثية استعرضوا مشروعات الموازنات الخاصة بهم.
كانت هذه تفاصيل خبر "خطة البرلمان" تعلن دعمها الكامل لخطط التعليم العالى للارتقاء بالمنظومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.