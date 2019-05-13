شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إسلامى: BBC تعتمد على مراكز بحثية تابعة للإخوان فى تقاريرها ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق البشبيشى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، وقاداتهم المتواجدين فى بريطانيا، لهم تأثير وعلاقات متواصلة مع بعض المسئولين فى الإعلام البريطانى.

وتابع الخبير الإسلامى، أن الإعلام البريطانى يتم مدهم بتقارير مفبركة ضد الدولة المصرية ، وشئونها الداخلية من خلال مراكز البحث التى تمتلكها الجماعة الإرهابية فى لندن ، الأمر الذى يؤكد أن هناك علاقات متواصلة بين البى بى سى البريطانية، وبين مراكز البحث البريطانية التابعة للإخوان الإرهابية، والتى تستعين بها فى تغطيتها عن شئون الدولة المصرية .

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية فى تصريح صحفى، أن الشبكة البريطانية تفتقد المهنية والمصداقية التى لا بد من الاستعانة بها فى التغطيات، وتكون كل تغطيتها منحازة ضد الدولة المصرية ، وأيضا بعض القضايا العربية ، فالغريب أن تكون شبكة إعلامية كبرى مثلها ولا توجد لديها أى معايير فى ذلك.

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وأكد البشبيشى، أن البى بى سى وبعض وسائل الإعلام الغربية التى تعتمد على جماعة الإخوان كمصدر لها لابد وأن تراجع نفسها مرة أخرى فى ذلك حتى لا تفتقد ما لديها من جمهور عربى كبير.