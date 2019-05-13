شارل الحاج: بوفاة صفير خسرنا قائدا ورمزا من رموز الشجاعة والنزاهة

اشار رئيس المؤسسة المارونية للإنتشار شارل الحاج إلى ان "انجازات البطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ كبيرة ومنها المؤسسة المارونية للانتشار"، معتبرا ان "صفير إستطاع ان يبقي المغتربين بتجذر دائم مع وطنهم الام".

وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود ، إعتبر الحاج انه " بوفاة البطريرك صفير خسرنا ابا وقائدا ورمزا من رموز الشجاعة والنزاهة"، مؤكدا اننا "سنكمل المسيرة مع البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​".