شارل الحاج: بوفاة صفير خسرنا قائدا ورمزا من رموز الشجاعة والنزاهة

اشار رئيس المؤسسة المارونية للإنتشار شارل الحاج إلى ان "انجازات البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير كبيرة ومنها المؤسسة المارونية للانتشار"، معتبرا ان "صفير إستطاع ان يبقي المغتربين بتجذر دائم مع وطنهم الام".
وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود ، إعتبر الحاج انه " بوفاة البطريرك صفير خسرنا ابا وقائدا ورمزا من رموز الشجاعة والنزاهة"، مؤكدا اننا "سنكمل المسيرة مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي".
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