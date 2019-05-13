الحريري دان أعمال التخريب بناقلات النفط: نؤكد تضامننا الكامل مع الإمارات

دان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، "أعمال التخريب الإرهابية الّتي تعرّضت لها بواخر ناقلة للنفط قبالة المياه الإقليمية للإمارات"، مشدّدًا على أنّها "تهديد خطير لسلامة الملاحة في أحد أهمّ المعابر المائيّة في العالم".
وأكّد في بيان، أنّ "هذه الأعمال تهدّد استقرار الاقتصاد العالمي بواسطة أسواق النفط الدولية، إضافة إلى كونها اعتداء مباشر على دول عربية شقيقة وعلى الأمن العربي المشترك".
وأعلن الحريري "أنّنا نؤكّد تضامننا الكامل مع الإمارات ومع كلّ الدول الشقيقة في الخليج العربي".
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