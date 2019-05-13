ستريدا جعجع وجوزيف اسحاق: ليكن المثوى الأخير للبطريرك صفير في الديمان

أشار نائبا منطقة بشري ​ستريدا جعجع​ وجوزف اسحاق في بيان إلى انه "تعبيراً عن محبتنا و تقديرنا وامتنانا لمثلث الرحمة البطريرك القديس ،بطريرك الإستقلال الثاني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير الذي حفر في تاريخنا علامات لا تمحى، ووقف الى جانب لبنان والى جانب حزب "​القوات اللبنانية​" في أحلك الظروف، لا سيما بعد ​اتفاق الطائف​ وبين العامين 1990 و 2005، وكان دوره اساسياً كبطريرك مقاوم رفع الصوت في وجه الظلم،وبخاصة عندما اعتقل ​سمير جعجع​ واعتقل معه لبنان والوطن. لقد نجح البطريرك صفير بإيمانه الراسخ وصموده النادر في الحفاظ على شعلة الحرية وترك بصمات دامغة، لا سيما عبر نداء بكركي في العام 2000 ومن خلال ​مصالحة الجبل​، ووقف الى جانب الحق والحقيقة في مواجهة الوصاية ودعماً لقضية القوات اللبنانية، ندعو أهالينا في جبّة بشري الى قرع أجراس الكنائس خلال مراسم دفن الفقيد الكبير، لتتشارك أصوات الأجراس مع الأبواق السماوية هذه الروح الطاهرة في رحلتها الى السماء لتلاقي القديسين الذين سبقوها".

وأضافا "نتمنى باسم أهلنا في بلدات منطقة بشري كافةً من ​الكنيسة المارونية​ بشخص غبطة أبينا ​الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ والسادة الأساقفة بأن يتكرموا علينا بأن يكون مثواه الأخير في المركز البطريركي الصيفي في ​الديمان​ على كتف وادي القديسين، ​وادي قاديشا​ ، حيث رقد أسلافه الأبرار وسبقوه الى رحاب السماء".