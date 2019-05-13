حمدان: القضية الفلسطينية تمر بأصعب مراحلها والمطلوب توحيد الجهود

إعتبر عضو هيئة الرئاسة ل​حركة أمل​ ​خليل حمدان​ ان المنطقة تعيش على صفيح ساخن في ظل التهديدات الأمريكية والصهيونية المتوعدة لمن لا يريد ان يسير في ركاب ​صفقة القرن​ الهادفة الى تصفية ​القضية الفلسطينية​ وإستباحة الحقوق العربية بما في ذلك المقدسات والأرض المغتصبة من قبل العدو الصهيوني.

كلام حمدان جاء في حفل تأبيني أقيم في بلدة ​الدوير​ الجنوبية بمناسبة ذكرى اسبوع والدة الشهيدين الشيخ حوماني حوماني وشقيقه الشهيد اسماعيل حضره نواب المنطقة وعدد من علماء الدين ووجوه اغترابية ورؤساء بلديات وأندية إضافة الى قيادة حركة أمل في اقليم الجنوب.

واضاف حمدان ان ​سياسة​ الحصار الأقتصادي المفروض على ​إيران​ وعدد من ​الدول العربية​ تهدف الى ارغام الأنظمة الممانعة للخضوع والشروط الصهيونية الأمريكية لذلك نجد ان الذين يؤمنون بتحرير المقدسات وبخط ​المقاومة​ مستهدفون سواء كان دولة أو حزب او تنظيم أو حركة أو ايّة هيئة تقول بالمقاومة فهي مستهدفة ولذلك فان القضية الفلسطينية مستهدفة وهذه أدق المراحل وأخطرها على الإطلاق في ظل تذبذب الموقف العربي الذي تجاوز الاهمال عند البعض للشراكة في تحقيق صفقة القرن .

وأضاف حمدان ان ما نشهده اليوم في ضغوط على ​سوريا​ وإيران و​العراق​ و​لبنان​ ليس الاّ حلقة من حلقات المؤامرة

وعن الوضع الداخلي اللبناني قال حمدان ...إن لبنان تحت التصويب ويعوم على بحر من الأزمات وبالرغم من دقة المرحلة والتوترات المحيطة بلبنان فإننا مدعوون لمزيد من المواقف التي تؤكد على وحدة الموقف حيال التطورات ورفض كل الدعوات الرامية للتنازل عن حقنا في ترسيم الحدود واننا معنيون جميعاً بعدم التفريط بكوب ماء واحد من ثرواتنا في المنطقة الاقتصادية كما قال دولة الرئيس الأخ ​نبيه بري​ ..ان لبنان يعاني من أزمة اقتصادية بفعل عوامل داخلية وضغوط خارجية لذلك فإن معالجة الأزمة يفترض ان لا تنال من حقوق الفقراء وذوي الدخل المحدود ونحن في حركة أمل أكدنا ونجدد القول أننا نرفض رفضاً قاطعاً النيل من مخصصات الفئات المحرومة سواء كانو في السلك العسكري أو المدني العاملين منهم أو المتقاعدين وإن إصرار البعض على تفكيك مخصصات ذوي الدخل المحدود سيغرق البلد في أزمة اجتماعية عنوانها " التحركات المطلبية "